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Noida News: नशे में धुत पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला को पीटा

Fri, 09 Oct 2026 09:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:02 PM IST
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sdf
रबूपुरा (संवाद)।
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कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पुष्पेंद्र नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका पड़ोसी दिनेश शराब पी रहा था। इसी दौरान उसने उनकी 70 वर्षीय मां लज्जा देवी के साथ गाली-गलौज की और विरोध करने पर उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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