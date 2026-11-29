जेवर कोतवाली क्षेत्र के दस्तमपुर गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में चार वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर के नीचे आने से मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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जानकारी के अनुसार, चार वर्षीय बच्ची गांव में ही सड़क किनारे खेल रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर की चपेट में वह आ गई। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। विज्ञापन



सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार में बच्ची की मौत से मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार, चार वर्षीय बच्ची गांव में ही सड़क किनारे खेल रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर की चपेट में वह आ गई। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार में बच्ची की मौत से मातम पसरा हुआ है।

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