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Noida News: 12 नवंबर से खुलेंगे स्कूल

Mon, 09 Nov 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:26 PM IST
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Schools will open from November 12.
नोएडा। दिवाली की छुट्टियों के बाद शहर के अधिकतर स्कूल 12 नवंबर से खुलेंगे। शनिवार से स्कूलों में अवकाश शुरू हो गया था। हालांकि, वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहने पर प्रशासन स्कूलों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। सीबीएसई कोऑर्डिनेटर व स्कूल प्रिंसिपल नेहा शर्मा ने बताया कि स्कूल 12 नवंबर से खुलेंगे। ब्यूरो
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