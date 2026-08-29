फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Sawan passed without rain, now the situation is drought-prone

Noida News: बिन बरसे बीता सावन, अब सूखे से हालात

Sat, 29 Aug 2026 10:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
Sawan passed without rain, now the situation is drought-prone
अमान सिंह गांव म्याना
-पूरा सावन बीतने के बाद भी यमुना सिटी में नहीं हुई पर्याप्त बारिश, क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर में किसान करते हैं खेती
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। सावन माह बीत चुका है और मानसून में भी पर्याप्त बारिश न होने से किसान परेशान हैं। यमुना सिटी की 5000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में किसान धान की खेती करते हैं। यहां बड़े पैमाने पर किसान धान, बाजरा, खरीफ और सब्जियों की फसल बोते हैं। लेकिन बारिश कम होने के कारण सूखे से हालात बनने लगे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है खेत में खड़ी उनकी फसलें कम बारिश के कारण सूखने की स्थिति में पहुंच रही हैं।
गौतमबुद्ध नगर में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र यमुना सिटी के रबूपुरा, जेवर, दनकौर, बिलासपुर में है। यहां पर किसान बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं। धान की फसल के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन इस साल भरपूर बारिश न होने के कारण धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि इस साल बारिश काफी कम हुई है, जिसके कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं। फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से पानी छोड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण लागत बढ़ रही है। इसके बाद भी फसलों में वह गुणवत्ता नहीं आ पाती है, जो प्राकृतिक जल से आती है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।
विज्ञापन

---
मानसून में बारिश कम होने के कारण किसानों की फसलें सूखने की कगार पर हैं। सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए -अमान सिंह, किसान, गांव म्याना
सावन में भी ठीक से बारिश नहीं हुई है। पूरा महीना बीत गया, लेकिन कुछ ही दिन बारिश हुई, फसलों को काफी नुकसान हुआ है- अशोक सिंह, किसान, गांव सिरौली बांगर
विज्ञापन
विज्ञापन

ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है। इससे लागत भी बढ़ रही है और फसलों में वह गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है- त्रिलोक सिंह, किसान, गांव आछेपुर
धान के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और किसानों को राहत मिलेगी-राजवीर सिंह, किसान, गांव आछेपुर

अमान सिंह गांव म्याना

अमान सिंह गांव म्याना

अमान सिंह गांव म्याना

अमान सिंह गांव म्याना

अमान सिंह गांव म्याना

अमान सिंह गांव म्याना

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed