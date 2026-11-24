Noida News: संकीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 06:40 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
दादरी (संवाद) । नगर के पंजाबी मोहल्ला स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर गुरुद्वारा साहिब से नगर संकीर्तन फेरी निकाली गई। मुख्य मार्गों से होती हुई फेरी पंजाबी धर्मशाला पर संपन्न हुई। जगह-जगह विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और फल-मिष्ठान वितरित किए। फेरी में पंच प्यारे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी, महिलाएं, बच्चे और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सतनाम श्री वाहेगुरु के जयकारों से नगर भक्तिमय हो गया। विधायक तेजपाल नागर, सभासद हरीश भाटिया और पीयूष गर्ग मौजूद रहे।
विज्ञापन