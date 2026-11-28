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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के नगर बाईपास पर 25 नवंबर को वाहन की टक्कर से बाइक सवार के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि हापुड़ जनपद के इकलेड़ी गांव निवासी विमलेश परिवार के साथ रहती है। उसके पति संजू 25 नवंबर को बाइक से जारचा रोड से दादरी बाईपास की तरफ जा रहे थे। जब वह बाईपास पर पहुंचे तो गाड़ी व बाइक की टक्कर हो गई। विमलेश की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।