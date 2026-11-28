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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नोएडा निवासी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इस मामले में सेक्टर-39 थाना में 2024 में केस दर्ज हुआ था। वहीं अदालत ने शिकायतकर्ता पिता पर झूठी गवाही के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार 31 मार्च 2024 को बेटी के जन्मदिन पर आरोपी उसे एक होटल ले गया। 8 अप्रैल को पेट दर्द के बाद जांच में बच्ची एक माह की गर्भवती मिली। आरोपी ने 21 फरवरी और 31 मार्च 2024 को उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए। पुलिस ने 14 जून 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने पीड़िता, उसके पिता और माता को गवाह बनाया। तीनों अदालत में बयान से मुकर गए।पिता और माता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी कभी बेटी को कहीं नहीं ले गया और न कोई संबंध बनाया। पीड़िता ने कहा कि वह आरोपी से फोन और इंस्टाग्राम पर बात करती थी। उसने होटल ले जाने, दुष्कर्म और गर्भवती होने से इन्कार किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।