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Noida News: सड़क हादसे रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम होंगे मजबूत

Tue, 13 Oct 2026 07:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:59 PM IST
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Safety measures to prevent road accidents will be strengthened
ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडेय ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। जहां एडीएम ने सड़क संकेतक, रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टर, डिवाइडर और गति नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कहा, जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होगा।एडीएम प्रशासन ने सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सभी विभागों के प्रयासों से नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। दुर्घटना संभावित स्थलों पर किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर बनाने को कहा गया। अवैध पार्किंग की रोकथाम तथा वाहनों की फिटनेस और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को भी कहा गया। ब्यूरो
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