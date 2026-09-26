Noida News: आरपीएफ ने चार लोंगाें को पकड़ा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:24 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:24 PM IST
विज्ञापन
दादरी (संवाद)। दादरी रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से रेलवे लाइन पार करने पर तीन लोगों को पकड़ा गया। वहीं, महिला कोच में अवैध रूप से यात्रा करते हुए यात्री को पकड़ा गया। सबके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।आरपीएफ ने सिवान जनपद के बगनौली गांव निवासी गोविंद कुमार, अलीगढ़ जनपद के जंगल गढ़ी निवासी विक्रम कुमार और वीरेश कुमार को अवैध रूप से लाइन पार करते हुए पकड़ा। वहीं, अलीगढ़ से दिल्ली जा रही लोकल पैसेंजर के महिला कोच में हाथरस जनपद के दोही गांव निवासी राहुल कुमार को यात्रा करते पकड़ा।
विज्ञापन