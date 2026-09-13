Noida News: मेडिकल रूम में निवासियों को मिलेगा इलाज

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ग्रेटर नोएडा। गौड़ सिटी-1 के फर्स्ट एवेन्यू में एओए ने रविवार को मेडिकल रूम शुरू किया। ब्लेसिंग पॉलीनिक के सहयोग से आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में इसका उद्घाटन हुआ। शिविर में निवासियों की बीपी, शुगर और बीएमआई की जांच के साथ चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। एओए अध्यक्ष संजीव पाठक ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की मांग पर यह सुविधा शुरू की गई है। मेडिकल रूम में नियमित निशुल्क बीपी-शुगर जांच, ड्रेसिंग और इंजेक्शन की सुविधा मिलेगी। सचिव आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि निवासियों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिससे पॉलीनिक में विशेष छूट मिलेगी। ब्यूरो