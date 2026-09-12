Noida News: सेक्टर-22डी में पानी बहने से निवासी परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:51 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:51 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। सेक्टर-22डी स्थित हाईराइज सोसायटी में मूलभूत सुविधाओं और रखरखाव की समस्याओं से निवासी परेशान हैं। शनिवार को सोसायटी के ओ ब्लॉक में लगातार पानी बहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर-22डी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने बताया कि पानी बहने की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी है। निवासियों ने संबंधित अधिकारियों से समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
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