Noida News: नगला जहानु गांव में गंदगी से निवासी परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:11 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:11 PM IST
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फोटो-
यमुना सिटी। जेवर के नगला जहानु गांव में ग्रामीण टूटी सड़कों और जगह-जगह फैली गंदगी से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नियमित सफाई नहीं होती और कई वर्षों से सड़कों का निर्माण भी नहीं कराया गया है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण सलीम, रौशन और अंकित ने बताया कि गांव यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार अधिकारियों व स्थानीय विधायक से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है। ब्यूरो
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यमुना सिटी। जेवर के नगला जहानु गांव में ग्रामीण टूटी सड़कों और जगह-जगह फैली गंदगी से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नियमित सफाई नहीं होती और कई वर्षों से सड़कों का निर्माण भी नहीं कराया गया है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण सलीम, रौशन और अंकित ने बताया कि गांव यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार अधिकारियों व स्थानीय विधायक से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है। ब्यूरो