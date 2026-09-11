Noida News: उल्लू के हमले से निवासी घायल, सिर पर लगी चोट

विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की ला रेजीडेंशिया सोसाइटी में उल्लू के हमले से निवासी घायल हो गया। निवासी बिजॉय ने बताया कि बुधवार को टावर-4 की पार्किंग से बाहर निकलते समय उल्लू ने उनके सिर पर दो बार हमला किया। नाखून लगने से सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। उन्होंने तुरंत जरूरी इंजेक्शन लगवाए। बिजॉय के मुताबिक उल्लू काफी समय से सोसाइटी में है और पहले भी लोगों पर हमला कर चुका है। वन विभाग से शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की गई है।

फोटो-