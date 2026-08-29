Noida News: रियलस्टेट पायनियर्स ने जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-127 स्थित एनएस क्रिकेट मैदान में शुक्रवार रात को एनएस क्रिकेट टूर्नामेंट का लीग मैच खेला गया। मुकाबला रियलस्टेट पायनियर्स ने 4 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए एआईबीएस क्रिक ने 8 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रियलस्टेट पायनियर्स ने 6 विकेट खो कर 187 रन बनाए और जीत दर्ज की। रियलस्टेट पायनियर्स के बिट्टू 46 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं एआईबीएस क्रिक के वरुण 2 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।