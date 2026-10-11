Noida News: महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। बादलपुर स्थित कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नारी उत्पीड़न निवारण समिति की ओर से अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को महिला सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, संवैधानिक अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। समिति की संयोजिका प्रो. निधि रायजादा ने कहा कि छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना समिति की प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्य वक्ता डॉ. भूपेंद्र नागर, प्राचार्या प्रोफेसर डॉ. अनीता रानी राठौर, प्रो. अमर ज्योति, डॉ. सोनिया यादव, डॉ. शिल्पी, रीना रस्तोगी, डॉ. दीप्ति कमल कश्यप, प्रो. संजीव आदि ने छात्राओं को संबोधित किया।