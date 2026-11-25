Noida News: यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:22 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
नोएडा (संवाद)।
यातायात पुलिस की ओर से बुधवार को शहर में अलग-अलग स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत स्विगी के अधिकारियों और डिलीवरी राइडर्स को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं, सेक्टर-63 स्थित हिताची लिफ्ट इंडिया कंपनी में अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात नियमों के साथ राहवीर योजना, पीएम राहत योजना और गोल्डन आवर के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।
विज्ञापन
यातायात पुलिस की ओर से बुधवार को शहर में अलग-अलग स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत स्विगी के अधिकारियों और डिलीवरी राइडर्स को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं, सेक्टर-63 स्थित हिताची लिफ्ट इंडिया कंपनी में अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात नियमों के साथ राहवीर योजना, पीएम राहत योजना और गोल्डन आवर के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।