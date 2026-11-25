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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने शहर के मुख्य बाजारों की रात में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। यह टेंडर वर्क सर्किल-3 और 5 की ओर से जारी हुआ है। शहर के मुख्य बाजारों में सेक्टर-53 कंचनजंघा, सेक्टर-29 ब्रहमुपत्रा, गंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेक्टर-37 और सेक्टर-110 शामिल हैं। इन बाजारों में रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते-जाते हैं। इस भारी आवागमन के कारण दिन के समय सफाई करना मुश्किल होता है। प्राधिकरण ने कुछ साल पहले रात में बाजारों की सफाई की योजना बनाई थी। यह योजना शुरुआत में ठीक ढंग से चली थी। हालांकि, बाद में सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाने लगी। प्राधिकरण के जीएम एस पी सिंह ने बताया कि एजेंसी का चयन कर रात में सफाई शुरू करवाई जाएगी। ब्यूरो