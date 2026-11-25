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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शादी का वादा कर युवती का शारीरिक शोषण और अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने दिल्ली निवासी युवक पर वर्ष 2022 से मार्च 2026 तक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने इस दौरान उससे करीब 75 लाख और उसकी छोटी बहन से करीब 22 लाख रुपये ऐंठ लिए। युवती ने आरोपी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मूलरूप से बिहार के मुंगेर निवासी मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है।युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रिजवान ने शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं। इस दौरान उसने पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। बाद में उसको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि रिजवान ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा। पीड़िता के मुताबिक रिजवान ने अलग-अलग बहानों और दबाव बनाकर उससे करीब 75 लाख रुपये ले लिए। लंबे समय तक उत्पीड़न और कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी। युवती ने अपनी छोटी बहन से भी करीब 22 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है।परिजनों पर भी मानसिक रूप से परेशान करने का आरोपशिकायत में रिजवान की बहन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। युवती का आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर मानसिक रूप से परेशान किया। इस दौरान धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव भी बनाया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी और उसके परिजनों ने आर्थिक रूप से भी परेशान किया। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पीड़िता और उसकी बहन से ली गई रकम कहां इस्तेमाल की गई।वर्जनशिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी की बहन की कथित भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -अभय कुमार मिश्र, एडीसीपी