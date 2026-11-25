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ग्रेटर नोएडा। मुख्य विकास अधिकारी ने बुधवार को विकास भवन के सभागार में स्वीप कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। साथ ही यहां अफसरों को स्वीप का प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोन दिया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वो हर पात्र मतदाता को लोकतंत्र से जोड़ने का काम करेंगे। प्रशिक्षण सत्र में जनपद की सभी तहसीलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की कार्ययोजना बनी। अधिकारियों को क्षेत्रवार अभियान चलाकर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश दिए गए। स्वीप कार्यक्रम को जनभागीदारी का अभियान बनाने के लिए विभिन्न विभागों को जोड़ा जाएगा। ब्यूरो