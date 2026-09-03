Noida News: आरडब्ल्यूए चुनाव से पहले मतदाता सूची पर उठे सवाल

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निवासी गजेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि लंबे समय से रह रहे और सदस्यता शुल्क जमा कर चुके कुछ लोगों के नाम सूची से गायब हैं। 226 नए मतदाता जोड़े गए थे, लेकिन कुछ पुराने मतदाता नहीं हैं, जिससे इच्छुक लोग नामांकन नहीं कर सके। उन्होंने सूची के दोबारा सत्यापन और नए मतदाताओं को शामिल करने की मांग की है।

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर अल्फा-1 में आरडब्ल्यूए चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है, लेकिन मतदाता सूची को लेकर कुछ सेक्टरवासियों ने नाराजगी जताई है। निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मेधा रूपम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है।