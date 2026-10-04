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Noida News: किसान-मजदूर समस्याओं पर आंदोलन की तैयारी

Sun, 04 Oct 2026 10:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:01 PM IST
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Preparations for a movement regarding the issues faced by farmers and laborers
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर जिले की तीनों तहसीलों पर प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन की तैयारियों को लेकर रविवार को संगठन की राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विकास प्रधान ने कहा कि किसानों का 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, चार प्रतिशत आबादी भूखंड और बैकलीज समेत कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। इनके समाधान के लिए मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। युवाओं के रोजगार और अन्य जनसमस्याओं को भी आंदोलन में शामिल किया जाएगा। जल्द ही गांव-गांव बैठकें कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
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