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Noida News: प्रयाग हॉस्पिटल की टीम ने मारी बाजी

Tue, 15 Sep 2026 08:24 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:24 PM IST
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Prayag Hospital team emerges victorious.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में रणभूमि फ्रेंडली मैच 2026 का लीग मैच खेला गया। इसमें प्रयाग हॉस्पिटल टीम ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए 47 रन से मैच जीत लिया। पहले मैदान में उतरे प्रयाग हॉस्पिटल टीम ने 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाया। लक्ष्य को हासिल करने मैदान में उतरी एसएससी क्रिकेट क्लब टीम 19.3 ओवर में 120 रन पर सिमट गई। 68 रन और एक विकेट गिराकर अभिषेक मैन ऑफ द मैच बने।
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