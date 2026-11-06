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Noida News: हर 15 मिनट में बिजली गुल, कासा ग्रीन वन के निवासी परेशान

Fri, 06 Nov 2026 08:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:20 PM IST
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Power cuts every 15 minutes; residents of Casa Green One distressed
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कासा ग्रीन वन सोसाइटी में बिजली की बार-बार ट्रिपिंग से निवासी परेशान हैं। हर 15 मिनट में बिजली आने-जाने से दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। निवासी अनंत चौधरी के मुताबिक, पिछले दो दिनों से बिजली व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बुधवार को तीन से चार घंटे तक बिजली गुल रही, जबकि गुरुवार सुबह से लगातार ट्रिपिंग हो रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। निवासियों का आरोप है कि एनपीसीएल बिना पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित कर रहा है। लगातार ट्रिपिंग से टीवी, फ्रिज, एसी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा है। इनवर्टर पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। निवासियों ने बिजली विभाग से आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने और कटौती की जानकारी पहले से देने की मांग की है। ब्यूरो
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