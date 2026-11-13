Noida News: अफोर्डेबल फ्लैट्स सोसाइटी में सफाई व्यवस्था बदहाल

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यमुना सिटी (संवाद)। सेक्टर-22डी स्थित यमुना प्राधिकरण की अफोर्डेबल फ्लैट्स सोसाइटी में सफाई व्यवस्था बदहाल है। सोसाइटी में जगह-जगह गंदगी फैली होने से निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नियमित सफाई नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ रही है। कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रबंधन से शिकायत करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। गंदगी के चलते संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। निवासियों ने अधिकारियों से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है।