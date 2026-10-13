गोगो की मौत का हिसाब मांगेगी पुलिस: मालकिन पर केस दर्ज, पालतू पग पर ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते ने किया था हमला

डॉग की अस्थियां यमुना में विसर्जित की

उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2012 से सोसाइटी में रह रही हैं। गोगो उनके परिवार का सदस्य था और वे उसे बच्चे की तरह प्यार करती थीं। उसकी मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है। नोएडा में अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं मिलने पर वे गोगो को फरीदाबाद ले गईं, जहां उसका विद्युत शवदाह के माध्यम से अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही अस्थियां यमुना में विसर्जित की गई। फेज-2 थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि नमिता सिंह की शिकायत पर कुत्ते की मालकिन खुशी त्यागी और डॉग वॉकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।