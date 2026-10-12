Noida News: दशहरा-नवरात्र को लेकर पुलिस ने की बैठक

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रामलीला, दशहरा और नवरात्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली परिसर में पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। एडीसीपी संतोष कुमार सिंह, एसीपी जेवर राजीव कुमार सिसोदिया और कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि पर्व के दौरान रामलीला स्थलों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं। डीजे चालकों को हिदायत दी गई है कि तय मानकों के अनुसार ही साउंड बजाएं।