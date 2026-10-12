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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Police hold meeting regarding Dussehra and Navratri.

Noida News: दशहरा-नवरात्र को लेकर पुलिस ने की बैठक

Mon, 12 Oct 2026 07:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:34 PM IST
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Police hold meeting regarding Dussehra and Navratri.
रबूपुरा (संवाद)।
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रामलीला, दशहरा और नवरात्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली परिसर में पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। एडीसीपी संतोष कुमार सिंह, एसीपी जेवर राजीव कुमार सिसोदिया और कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि पर्व के दौरान रामलीला स्थलों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं। डीजे चालकों को हिदायत दी गई है कि तय मानकों के अनुसार ही साउंड बजाएं।
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