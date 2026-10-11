Noida News: बिजली ट्रिपिंग से लोग परेशान

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की अजनारा होम्स सोसाइटी में रविवार को बिजली की ट्रिपिंग से निवासी परेशान है। सुबह से कई बार बिजली गुल हुई और हर बार आधे घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति बाधित रही। बिजली जाने के बाद डीजी बैकअप भी नहीं चला, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। नवरात्र के पहले दिन बिजली संकट के कारण घरों में पूजा-पाठ और दूसरे जरूरी काम करने में लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ा।