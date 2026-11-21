Noida News: स्पोर्टीज एचपीसी की खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 06:11 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 06:11 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद) । पंजाब के मोहाली में 17-20 नवंबर को हुई राष्ट्रीय रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के स्पोर्टीज एचपीसी की खिलाड़ियों ने यूपी का प्रतिनिधित्व करते हुए चमक बिखेरी। वेविना बंसल ने हूप व टीम स्पर्धा में रजत और अहाना गुप्ता ने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता जबकि वैष्णवी शर्मा तीन उपकरण वर्ग में चौथे स्थान पर रहीं। कोच आरती चौहान के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित इन खिलाड़ियों को अकादमी में अध्यक्ष अंकुर चौधरी ने सम्मानित किया।
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