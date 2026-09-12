Noida News: छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 04:44 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 04:44 PM IST
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दादरी (संवाद)। नगर के रेलवे रोड स्थित होली चाइल्ड अकादमी स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम किया गया।विद्यालय के दो श्रेष्ठ अध्यापिकाओं निशा शर्मा व रजनी को सम्मानित किया गया। दो श्रेष्ठ विद्यार्थियों यशिका बत्रा और हर्षिका सेंगर को अभिनंदन सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष एनके शर्मा, सुधीर सक्सेना, प्रधानाचार्य डॉ. आरपी शर्मा, एसके सिंह, अमित मित्तल, नवीन जैन, पूनम गोयल, कविता गर्ग मौजूद रहीं।
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