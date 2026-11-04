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Noida News: खुले गड्ढे बने मुसीबत, हादसे का खतरा

Wed, 04 Nov 2026 05:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:47 PM IST
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Open pits pose a problem, creating a risk of accidents
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 बी ब्लॉक में जगह जगह खुदे पड़े गड्ढे। संवाद
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर अल्फा-1 में बी-152 से बी-140 तक बिजली विभाग की ओर से की गई खुदाई स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनी हुई है। पिछले आठ दिनों से जगह-जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, अभी तक काम पूरा नहीं किया गया है। इससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। भाजपा की जिला उपाध्यक्ष एवं निवासी ज्योति सिंह ने बताया कि इसी रास्ते से सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को आसपास खेलते हैं। खुले गड्ढों के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। त्योहार के समय घरों के बाहर खुदाई होने से लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार बिजली विभाग को समस्या से अवगत कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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