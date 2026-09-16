Noida News: पार्कों की ओपन जिम अब सिर्फ कागजों पर फिट, नहीं हुई मरम्मत

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- चोट के डर से लोगों ने कसरत करना छोड़ामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। शहर के पार्कों में लगाई गईं ओपन जिम की मशीनें अब खुद ही बीमार हो चुकी हैं। कहीं मशीन की सीट टूट गई है तो कहीं बोल्ट गायब हैं। कई उपकरणों पर जंग की मोटी परत जम चुकी है। रखरखाव के अभाव में कुछ मशीनों के पार्ट्स तक गायब हो गए हैं। ऐसे में पार्कों में कसरत करने पहुंच रहे लोगों के लिए यह सुविधा राहत के बजाय परेशानी दे रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सौंदर्यम और कासा ग्रीन सोसाइटी के पास बने पार्कों के अलावा सेक्टर ओमीक्रान, सेक्टर डेल्टा-1, गामा-1, गामा-2, स्वर्ण नगरी और सेक्टर-37 समेत कई पार्कों में ओपन जिम बनाई गई हैं। एक पार्क में औसतन चार से पांच मशीनें लगाई गई हैं। शुरुआत में इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी अच्छी रही, लेकिन समय के साथ मशीनों की हालत खराब होती चली गई।कई पार्कों में मशीनों की सीट टूट चुकी हैं। कुछ उपकरणों के बोल्ट निकल चुके हैं, जबकि कई मशीनें जंग लगने के कारण ठीक से नहीं चल रही हैं। सिटी पार्क समेत अन्य पार्कों में भी उपकरणों की स्थिति खराब बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि मशीनों की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण अब उन्हें इस्तेमाल करने में डर लगता है। निवासी रानी ने बताया कि ओपन जिम की खराब मशीनों को लेकर प्राधिकरण में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मरम्मत के नाम पर स्थायी समाधान नहीं हुआ।सेक्टर के निवासी सुबह पार्कों में कसरत करने जाते हैं। मशीनें टूटी होने से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ठीक कराया जाना चाहिए। - अभिषेक कुमार, अध्यक्ष, नेफोवाओपन जिम लगाने का क्या फायदा जब उसका कोई उपयोग ही नहीं कर सकता है। हर तरफ केवल टूटे उपकरण ही पड़े हैं। - दीपक भाटी, निवासी डेल्टा एक