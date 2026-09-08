Noida News: गौतमबुद्ध नगर की कबड्डी टीम सेमीफाइनल में पहुंची

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की बालक कबड्डी टीम ने गाजियाबाद में चल रही 50वीं जूनियर बालक जोन-बी ओपन स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने लीग चरण के तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। बुधवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।गाजियाबाद के सादत नगर इकला स्थित आर्य बंधु पब्लिक स्कूल में 8 और 9 सितंबर को आयोजित चैंपियनशिप में प्रदेश की टीमों को चार जोन में बांटा गया है। गौतमबुद्ध नगर की टीम जोन-बी में है। मंगलवार को टीम ने महोबा, शाहजहांपुर और उन्नाव के खिलाफ मुकाबले खेले। टीम ने पहले मैच में महोबा को 21-8, दूसरे में शाहजहांपुर को 22-10 और तीसरे मुकाबले में 36-8 से हराया। खिलाड़ियों ने आक्रामक रेडिंग और मजबूत डिफेंस के साथ बेहतर तालमेल दिखाया।फिटनेस और तकनीक पर दिया जोरअकादमी के मैनेजर विकास भाटी ने बताया कि प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस, रेडिंग, डिफेंस और टीम संयोजन पर विशेष ध्यान दिया गया। खिलाड़ियों ने रणनीति के अनुसार खेलते हुए तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की। अब टीम का लक्ष्य सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचना और खिताब अपने नाम करना है।