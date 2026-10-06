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Noida News: 58 की उम्र में हासिल की ज्योतिष की उपाधि

Tue, 06 Oct 2026 09:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:55 PM IST
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Obtained a degree in astrology at the age of 58.
58 वर्ष की उम्र में एनआईओएस निदेशक को मिला ज्योतिष डिप्लोमा

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नोएडा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के व्यावसायिक शिक्षा के निदेशक डॉ. तारकेश्वर नाथ गिरि ने 58 वर्ष की उम्र में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से एक वर्षीय डिप्लोमा इन ज्योतिष की उपाधि हासिल की। दीक्षांत समारोह में इसका प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने वर्ष 2024 में डिप्लोमा इन ज्योतिष की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉ. तारकेश्वर नाथ गिरि के पास एमफिल और पीएचडी की डिग्री भी है। 58 वर्ष की आयु में डिप्लोमा हासिल करना उनके निरंतर अध्ययन और सीखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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