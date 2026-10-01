एआई से चाची-भतीजी का बनाया अश्लील वीडियो: सोशल मीडिया पर किया शेयर, पोस्ट देखकर परिवार रह गया दंग

गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में दनकौर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उसकी भतीजी की फोटो को एआई की मदद से अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने बृहस्पतिवार को कोतवाली की साइबर सेल में मामले की शिकायत की है। पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे ने फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।

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