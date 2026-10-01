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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Encroachments removed outside Princely Estate; residents relieved.

Noida News: प्रिंसली एस्टेट के बाहर अतिक्रमण हटा, निवासियों को राहत

Thu, 01 Oct 2026 11:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:06 PM IST
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Encroachments removed outside Princely Estate; residents relieved.
फोटो
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-अतिक्रमण हटाये जाने पर निवासियों ने जताई खुशी, कहा प्राधिकरण की कार्रवाई से खुश हैं
माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी की मार्केट के बाहर लंबे समय से फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। सड़क और फुटपाथ से ठेले, खोखे और रेहड़ी-पटरी हटाए जाने के बाद सोसाइटी के निवासियों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण देर रात तक शोरगुल और भीड़ रहती थी, जिससे परिवारों को परेशानी होती थी।
निवासियों के अनुसार, मार्केट के बाहर देर रात तक खान-पान के ठेले संचालित होते थे। यहां लोगों की भीड़ के साथ तेज आवाज में बातचीत और वाहनों के हॉर्न से आसपास के टावरों में रहने वाले परिवार परेशान रहते थे। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को विशेष दिक्कत होती थी। कई बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी।
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अतिक्रमण के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित होती थी और शाम के समय सोसाइटी के गेट के बाहर जाम की स्थिति बन जाती थी। ठेलों से निकलने वाला कचरा सड़क और नालियों में फेंके जाने से गंदगी और बदबू की समस्या भी बनी रहती थी। फुटपाथ खाली होने से अब पैदल राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
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नियमित निगरानी की मांगः कार्रवाई के बाद निवासियों ने प्राधिकरण के प्रयास की सराहना की। एओए और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस और प्राधिकरण की टीम नियमित निगरानी करे, ताकि कुछ समय बाद दोबारा रेहड़ी-पटरी और अवैध दुकानें न लग सकें।
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अवैध रेहड़ी-पटरी हटाने के लिए कई बार शिकायत की थी। कार्रवाई से राहत मिली है, अब दोबारा दुकानें न लगें। -विकास सिंह, एओए अध्यक्ष
रेहड़ी-पटरी से सुरक्षा और आवागमन की समस्या रहती थी। प्राधिकरण की कार्रवाई से निवासियों को काफी राहत मिली है। -ज्योत्सना पमनानी, निवासी
एल, एम, एन, ओ और पी टावर मार्केट के पास हैं। शोर इतना रहता था कि रात में सोना मुश्किल होता था। -रंजन कुमार, निवासी
मार्केट के बाहर काफी अतिक्रमण था। कई बार शिकायत की थी। कार्रवाई से खुशी है, लेकिन दोबारा दुकानें लगने का डर है। -महेश छाबड़ा, निवासी

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