बाथरूम की चौखट से लटका मिला शव: आयुष के शरीर पर नहीं थे कपड़े, जिस्म पर कई चोट के निशान खड़े कर रहे सवाल

आयुष के शरीर पर थे चोट के निशान

पातीराम ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के निशान थे। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि किसी व्यक्ति ने बेटे की हत्या करने के बाद शव को बाथरूम की चौखट से लटका दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुरुवार को को पैनल के साथ किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। मौत की वास्तविक वजह जानने के लिए बिसरा सुरक्षित किया गया है। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।