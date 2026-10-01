बाथरूम की चौखट से लटका मिला शव: आयुष के शरीर पर नहीं थे कपड़े, जिस्म पर कई चोट के निशान खड़े कर रहे सवाल
पातीराम ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के निशान थे। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि किसी व्यक्ति ने बेटे की हत्या करने के बाद शव को बाथरूम की चौखट से लटका दिया।
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ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव में किराए के मकान में रहने वाले 12 वर्षीय किशोर का शव बुधवार को बाथरूम की चौखट से लटका मिला। किशोर के शरीर पर कपड़े नहीं थे। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने किशोर की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए उसके शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया है। वहीं इकोटेक 3 कोतवाली पुलिस का कहना है कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इसलिए बिसरा सुरक्षित किया है।
चौखट से लटका मिला आयुष का शव
पुलिस के मुताबिक पीलीभीत के गांव चूड़ा सकतपुर निवासी पातीराम अपने परिवार के साथ हबीबपुर गांव में किराए के मकान में रहते हैं। परिवार के सदस्य मजदूरी करते हैं। बुधवार को घर के बाथरूम में उनके 12 वर्षीय बेटे आयुष का शव चौखट से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों से पूछताछ की।
आयुष के शरीर पर थे चोट के निशान
पातीराम ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के निशान थे। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि किसी व्यक्ति ने बेटे की हत्या करने के बाद शव को बाथरूम की चौखट से लटका दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुरुवार को को पैनल के साथ किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। मौत की वास्तविक वजह जानने के लिए बिसरा सुरक्षित किया गया है। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
पुलिस का बयान
कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और बिसरा जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की वजह पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों की भी जांच शुरू कर दी है।