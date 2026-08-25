फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Noida Authority issues notices to 49 builders again.

Noida News: नोएडा प्राधिकरण ने फिर से 49 बिल्डरों को दिया नोटिस

Tue, 25 Aug 2026 09:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:21 PM IST
विज्ञापन
Noida Authority issues notices to 49 builders again.
लाभ लेकर बकाया नहीं जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी
विज्ञापन

नंबर गेम- 2681 करोड़ रुपये पॉलिसी में प्राधिकरण ने छोड़े
नंबर गेम -782 करोड़ रुपये बिल्डरों ने महज जमा किए

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। शहर के बिल्डर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आई जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ लेने के बाद भी बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। इसको लेकर प्राधिकरण ने एक बार फिर 49 बकायेदार बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। ग्रुप हाउसिंग विभाग से जारी नोटिस में बकाया जमा करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। करीब तीन साल 57 में 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए और 21 बिल्डर शामिल नहीं हुए हैं। शामिल बिल्डर 25 प्रतिशत बकाया के बाद आगे की धनराशि किस्तों में जमा नहीं कर रहे हैं।

यूपी सरकार की मंजूरी के बाद जीरो पीरियड पॉलिसी को दिसंबर-2023 में प्रभावी किया गया था। उस समय प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में करीब करीब 7 हजार 800 करोड़ रुपये बकाया था। दो साल के जीरो पीरियड के लाभ से गणना होने पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि कम हुई थी। 5 बकायेदार बिल्डर ऐसे थे जिनको दो साल का जीरो पीरियड का लाभ मिलते ही बकाया जीरो हो गया था। वहीं 7 ग्रुप हाउसिंग में बकाया 5 करोड़ रुपये से कम था, उनमें से 4 बिल्डर जमा कर चुके थे। इनको मिलाकर कुल 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए। इनमें 13 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बकायेदार बिल्डरों को एनजीटी प्रभाव क्षेत्र का लाभ दो साल के और जीरो पीरियड के तौर पर करीब 181 करोड़ और 93 लाख रुपये कम हो चुके हैं। वहीं पॉलिसी आने के बाद अब तक 21 हजार फ्लैटों के सापेक्ष 4529 की रजिस्ट्री हुई है। 782 करोड़ रुपये व कुछ और धनराशि बकाया से जमा हुई है। प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डरों को एक बार फिर से नोटिस जारी कर बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। बकाया न जमा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed