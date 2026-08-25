Noida News: कहीं गिरा पेड़ तो कहीं टूटे तार, फिर हुआ घंटों इंतजार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:17 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:17 PM IST
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नोएडा। शहर के कई इलाकों में मंगलवार शाम बारिश और धूलभरी आंधी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। सेक्टर-71 में पेड़ और विद्युत पोल गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई। सेक्टर-63 में एलटी लाइन में फॉल्ट आया। सेक्टर-22, 55 समेत अन्य सेक्टरों में भी तारों में फॉल्ट के कारण घंटों बिजली गुल रही। अधीक्षण अभियंता तकनीकी विवेक कुमार पटेल ने बताया कि देहात क्षेत्र में बिजली ढांचे को अधिक नुकसान पहुंचा। कुछ क्षेत्रों में चार से छह घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। निगम की टीमों ने मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की। ब्यूरो
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