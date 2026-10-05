फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   NOFA to launch 'Handover 360-Degree' series; AoAs to receive guidance.

Noida News: नोफा शुरू करेगा हैंडओवर 360 डिग्री सीरीज, एओए को मिलेगा मार्गदर्शन

Mon, 05 Oct 2026 08:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:39 PM IST
विज्ञापन
NOFA to launch 'Handover 360-Degree' series; AoAs to receive guidance.
-कानूनी, वित्तीय, तकनीकी और दस्तावेजी पहलुओं पर विशेषज्ञ देंगे जानकारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। शहर की कई सोसाइटियों में हैंडओवर से जुड़ी समान समस्याओं को देखते हुए नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस (नोफा) ने नई पहल की है। नोफा की ओर से हैंडओवर 360 डिग्री विशेषज्ञ मार्गदर्शन सीरीज शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य बिल्डर से सोसाइटी का प्रबंधन और सुविधाओं का हस्तांतरण लेने वाली एओए को जरूरी जानकारी और विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना है।

नोफा के अनुसार, बिल्डर से हैंडओवर केवल रखरखाव की जिम्मेदारी लेने तक सीमित नहीं है। इसमें कानूनी अधिकार और दायित्व, जरूरी दस्तावेज, साझा क्षेत्र व सुविधाएं, संपत्तियां और देनदारियां, बकाया राशि, वैधानिक अनुपालन, बिल्डर की जिम्मेदारियां और हस्तांतरण के बाद की व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। नोफा अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने कहा कि हैंडओवर के दौरान लिए गए फैसलों का सोसाइटी की वित्तीय स्थिति, संपत्तियों और भविष्य की व्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ता है। इसलिए एओए को समय पर सही जानकारी और विशेषज्ञ सलाह मिलना जरूरी है। महासचिव सुरोजित दासगुप्ता ने कहा कि कई सोसाइटियों में हैंडओवर के दौरान समान चुनौतियां सामने आती हैं। इसे केवल रखरखाव संभालने की प्रक्रिया मानना उचित नहीं है। सीरीज में कानूनी, वित्तीय, तकनीकी, दस्तावेजी और प्रशासनिक पहलुओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed