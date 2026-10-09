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नोएडा: हाईराइज सोसायटियों में निवासियों के हक की आवाज उठा रहे निखिल सिंघल, अभियान से 27 सोसायटियां जुड़ीं

Fri, 09 Oct 2026 04:49 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 04:49 PM IST
सार

सामाजिक कार्यकर्ता निखिल सिंघल इन दिनों नोएडा की हाईराइज सोसायटियों के निवासियों के हक की आवाज उठा रहे हैं। वह 100 एक्स सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। जनहित के मुद्दों को निष्पक्ष आवाज देने के उद्देश्य से वह सक्रिय हैं।
 

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Nikhil Singhal champions rights of residents in high rise societies 27 societies have joined campaign
निखिल सिंघल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सामाजिक कार्यकर्ता निखिल सिंघल इन दिनों नोएडा की हाईराइज सोसायटियों के निवासियों के हक की आवाज उठा रहे हैं। वह 100 एक्स सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। जनहित के मुद्दों को निष्पक्ष आवाज देने के उद्देश्य से वह सक्रिय हैं।

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शुक्रवार को सेक्टर 73 में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें निखिल सिंघल ने विभिन्न क्षेत्रों से आए निवासियों की समस्याएं सुनीं। सेक्टर 122, 73, 120 और 119 समेत कई सोसायटियों के पदाधिकारी और निवासी शामिल हुए। निखिल सिंघल ने बताया कि 'फ्लैट रजिस्ट्री अभियान' से 27 सोसायटियों के निवासी जुड़ चुके हैं। वर्षों से लंबित रजिस्ट्री के मामलों को उठाना उनकी प्राथमिकता है। वह प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष इन मुद्दों को मजबूती से रखते हैं। सिंघल का प्रयास घर खरीदारों के अधिकारों के लिए एक प्रभावी सेतु बनना है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, उनकी खासियत सहज उपलब्धता और संकट में सहयोग की तत्परता है।
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प्रमुख मुद्दे और अभियान
रजिस्ट्र के अलावा, निखिल सिंघल कई अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी सक्रिय हैं। इनमें मेट्रो कनेक्टिविटी और सोसायटियों में सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। लिफ्टों का तकनीकी रखरखाव भी उनके प्रमुख मुद्दों में से एक है। वह इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
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निवासियों के लिए प्रतिबद्धता
निखिल सिंघल ने कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नोएडा के निवासियों की समस्याओं को सुनना उनका कर्तव्य है। इन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। उनका उद्देश्य केवल मुद्दे उठाना नहीं, बल्कि ठोस समाधान खोजना है। उन्होंने जोर दिया कि निवासियों की आवाज दबनी नहीं चाहिए।

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