Noida News: महिला पर भतीजे ने किया जानलेवा हमला
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:04 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:04 PM IST
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दनकौर (संवाद)। कस्बे के प्रेमपुरी मोहल्ले में एक विधवा महिला पर उसके भतीजे ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिकंदराबाद निवासी हरगणेश के अनुसार, उनकी बेटी रचना के पति की कई वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। आरोप है कि जेठ का बेटा बिट्टू अक्सर उससे अभद्रता करता था। बृहस्पतिवार को आरोपी ने मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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