Noida News: सड़क पर गड्ढों से वाहन चालक परेशान

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बिलासपुर (संवाद)। सिकंदराबाद रोड पर खेरली हाफिजपुर गांव के पास सड़क की हालत खराब है। पानी के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने से जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई दोपहिया वाहन चालक यहां गिरकर चोटिल हो चुके हैं। महेश भाटी और धर्मेंद्र योगी ने बताया कि खराब सड़क से आसपास का बाजार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों ने बताया कि मरम्मत के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।