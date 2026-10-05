फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Motorists troubled by potholes on the road.

Noida News: सड़क पर गड्ढों से वाहन चालक परेशान

Mon, 05 Oct 2026 08:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:12 PM IST
विज्ञापन
Motorists troubled by potholes on the road.
बिलासपुर (संवाद)। सिकंदराबाद रोड पर खेरली हाफिजपुर गांव के पास सड़क की हालत खराब है। पानी के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने से जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई दोपहिया वाहन चालक यहां गिरकर चोटिल हो चुके हैं। महेश भाटी और धर्मेंद्र योगी ने बताया कि खराब सड़क से आसपास का बाजार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों ने बताया कि मरम्मत के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed