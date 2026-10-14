ग्रैंडथम में सजा मां का दरबार: नवरात्र पर मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा स्थापित, कई ब्रांड्स ने शुरू किया कारोबार

शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ग्रैंडथम परिसर में माता रानी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। पहले दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा-अर्चना संपन्न हुई। इसी के साथ ग्रुप 108 के वाणिज्यिक परियोजना ग्रैंडथम का भी नवरात्र के पहले दिन शुभारंभ हो गया।

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आयोजन समिति के अनुसार, पूरे नौ दिनों तक यहां रोजाना माता की आरती, भजन-कीर्तन और गरबा-डांडिया समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्र के चलते परिसर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। पहले दिन आसपास की सोसायटियों से बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंचे। ग्रैंडथम में आदित्य बिड़ला ज्वेलरी के ब्रांड इंद्रिया, ब्लूस्टोन और ब्लू टोकाई समेत कई प्रमुख ब्रांडों ने कारोबार शुरू कर दिया है। आने वाले समय में और ब्रांडों के जुड़ने से यहां खरीदारी और खानपान के विकल्प बढ़ने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेजी से बढ़ती आवासीय सोसायटियों के बीच यह जगह लोगों के मिलने-जुलने, खाने-पीने और मनोरंजन का नया केंद्र बन सकती है। परियोजना में खुदरा स्टोर, खानपान के आउटलेट, मनोरंजन की सुविधाएं और कार्यालय स्थान शामिल हैं। यहां व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।ग्रुप 108 के प्रबंध निदेशक संचित भूटानी ने कहा कि ग्रैंडथम को एक ऐसे गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। यहां खरीदारी के साथ खानपान, मनोरंजन और कामकाज से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि इंद्रिया बाय आदित्य बिड़ला ज्वेलरी, ब्लूस्टोन और ब्लू टोकाई जैसे ब्रांडों की शुरुआत इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।ग्रुप 108 के प्रबंध निदेशक डॉ. अमीश भूटानी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ ही ऐसे स्थानों की जरूरत भी बढ़ रही है जहां लोग परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकें। ग्रैंडथम को प्रतिष्ठित ब्रांडों, आधुनिक व्यावसायिक सुविधाओं और जीवनशैली से जुड़े विकल्पों को एक साथ लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।