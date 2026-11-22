आशीष शर्मा/दीपक सिंघलयमुना सिटी/रबूपुरा। जेवर के रबूपुरा, भुन्नातगा, म्याना, तिरथली, थोरा, फलैदा गांवों में बंदरों का आतंक लगातार ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गांवों की गलियों से लेकर विद्यालयों और बाजारों तक बंदरों के हमलों से लोग परेशान हैं। बंदर कहीं लोगों के हाथों से सामान छीनकर भाग रहे हैं तो कहीं अचानक हमला कर लोगों को घायल कर रहे हैं। अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय भेजने में डर लगता है। बंदरों के झुंड गलियों, घरों की छतों और बाजारों में घूमते रहते हैं। घरों की छतों और आंगन में रखे सामान की सुरक्षा करना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है। ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।बंदरों के डर से बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है। -राकेश, तिरथलीघर के आंगन और छत पर सामान रखना मुश्किल हो गया है। -गौरव भाटी, फलैदाकई बार बंदर लोगों के हाथ से खाने-पीने का सामान छीन ले जाते हैं। -कुलदीप शर्मा, रबूपुराबंदरों के कारण गांव की गलियों में निकलने में भी डर लगता है। - हरदत्त भारद्वाज, थोरा