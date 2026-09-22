Noida News: कार सवार बदमाशों ने बाइक में मारी टक्कर
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:34 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:34 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। थाना बीटा-2 क्षेत्र के साईट-4 हल्का ऐच्छर के पास शनिवार रात कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक की गाड़ी में टक्कर मारने के बाद उतरकर बुरी तरह पिटाई कर दी। इस दौरान बदमाशों ने युवकों को जान से मारने की धमकी भी दी। गाजियाबाद निवासी पुनित भारद्वाज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 सितंबर की रात वह अपनी बाइक से साइट-4 के पास से गुजर रहे थे। तभी एक अर्टिगा कार ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार रुकी और उसमें सवार 2-3 युवक बाहर निकले तथा पुनीत और उनके मित्र प्रशांत कुंदन के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिससे उनके हाथ व पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रहीं है। ब्यूरो
विज्ञापन