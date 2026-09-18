Noida News: मिडलाइफ ने 63ए को हराया

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में बृहस्पतिवार रात को वीओसी वीकडेज नाइट सीजन-5 का लीग मैच हुआ। मुकाबला मिडलाइफ क्रिकेट लवर्स ने 4 विकेट से जीता। पहले खेलते हुए 63ए चैंपियंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिडलाइफ क्रिकेट लवर्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन पर जीत दर्ज की। मिडलाइफ के आकाश ने नाबाद 74 रन बनाकर बेस्ट बैटर का खिताब अपने नाम किया। वहीं 63ए चैंपियंस के वीरेंद्र 2 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर बने।