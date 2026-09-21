Noida News: किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

विज्ञापन





नोएडा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नेतृत्व में किसान की समस्याओं को लेकर सेक्टर-19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें किसान आयोग का गठन, कर्ज माफी, टोल शुल्क से राहत, फसल बीमा, बिजली आपूर्ति एवं सरल केसीसी की मांग की गई। इस दौरान परविंदर सिंह, सौरभ यादव, लोकेश पहलवान, सोनू यादव, मुमताज खान, सोनू खान, सत्यम यादव, खान मोहम्मद सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।