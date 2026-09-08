Noida News: मेगाटेल चैंपियंस ने जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:30 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:30 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर खेले जा रहे फ्रेंडशिप सीजन-28 के लीग मुकाबले में मेगाटेल चैंपियंस ने शिवाजी रिवॉल्ट क्रिकेट क्लब (एसआरसीसी) को छह विकेट से हराया। एसआरसीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। दीपांशु त्यागी ने 120 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में मेगाटेल चैंपियंस ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर 190 रन बनाते हुए मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया। जीशान अली खान को मैन ऑफ द मैच रहे।
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