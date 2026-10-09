Noida News: मैथ ओलंपियाड के विजेताओं को मिले पुरस्कार

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कस्बे के मैक्सविन पब्लिक स्कूल में ज्ञानमहोत्सव द्वितीय श्रृंखला के अंतर्गत मैथ्स ओलंपियाड के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस प्रतियोगिता में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक योगेन्द्र सैनी व प्रधानाचार्य चंद वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में गणित के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाना है।