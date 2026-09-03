Noida News: कान्हा की पोशाकों से सजे बाजार, फलों की बढ़ी कीमतों ने बढ़ाया खर्च

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ग्रेटर नोएडा। जन्माष्टमी की वजह से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बच्चे और अभिभावक कान्हा की पोशाक खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं, पूजा और प्रसाद के लिए फलों की खरीदारी भी बढ़ गई है। हालांकि, फलों के बढ़े दाम लोगों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं।दुकानदारों के मुताबिक, कढ़ाई वाली पोशाक 350 रुपये, प्लेन पोशाक 250 रुपये और हाथ से बनी पोशाक करीब 700 रुपये तक में मिल रही है। पूजा और प्रसाद के लिए फलों की मांग बढ़ने के साथ इनके दाम भी बढ़ गए हैं। फल विक्रेता फैजाने बताया कि सेब का भाव पहले 300 रुपये था, जो अब बढ़कर 400 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह केले 60 से बढ़कर 70 रुपये, अनानास 100 से बढ़कर 160 रुपये और संतरे 160 से बढ़कर 200 रुपये तक पहुंच गए हैं।फलों के दाम (रुपये)फलपहले का भावअब का भावसेब300400केला 6070अनानास 100160संतरा160200